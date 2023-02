Emery sulla Juventus: “Possono vincere l’Europa League, hanno una motivazione in più”

L’allenatore spagnolo Unai Emery, attuale tecnico degli inglesi dell’Aston Villa, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della Juventus. L’esperto di Europa League (ne ha vinte 4, è record) afferma che i bianconeri sono tra i favoriti per la vittoria finale della competizione. Alcune parole: “La Juve è la Juve, può farcela, ha giocatori importanti. Vincere l’Europa League è allenante anche per la Champions, pensate alla cavalcata del mio Villarreal… E poi nessun club può avere la motivazione della Juventus quest’anno. In questo momento Arsenal, Manchester United e Barcellona sarebbero qualificate alla prossima Champions grazie al posizionamento in campionato. La Juve no, a causa della penalizzazione. Ma ha dei campioni. Penso a Di Maria, che ho avuto la fortuna di allenare al Psg. Angel è speciale e le sue squadre di solito alzano trofei a fine stagione”.

Foto: Instagram Emery