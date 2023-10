Emery: “Sono sempre favorevole al Var, gli errori possono esserci e devono essere accettati”

Anche l’allenatore dell’Aston Villa Unai Emery ha parlato anche del tema VAR al centro delle polemiche in Inghilterra dopo quanto accaduto in Tottenham-Liverpool: “Sono sempre favorevole al VAR, penso che sia positivo per il calcio e che aiuti sempre l’arbitro. Poi a volte possono esserci errori come nel caso della sfida fra Spurs e Reds, ma bisogna accettare che possano accadere. Ma la norma è che, solitamente, tutto funziona per il meglio”.

Foto: Instagram Emery