Emery: “Siamo soddisfatti, pareggio giusto. Qualificazione ancora aperta”

Unai Emery, tecnico del Villarreal, ha commentato il pareggio con la Juve nell’andata degli ottavi di Champions.

Queste le sue parole: “Abbiamo dimostrato maturità, esperienza come calciatori e gruppo, come collettivo. Queste ci hanno permesso di capire che con queste squadre può succedere di tutto: siamo stati in grado di non demoralizzarci. Questa maturità è stata importantissima, Albiol ha trasmesso serenità ai compagni e abbiamo capovolto la partita. Siamo riusciti a pareggiare facendo i passi necessari. Un secondo gol ci avrebbe fatto preoccupare, abbiamo dimostrato personalità sotto ogni aspetto. Siamo pienamente soddisfatti”.

La Juve è favorita?: “Sì, loro sono favoriti, vogliamo dimostrare le nostre capacità e lasciare la porta aperta per passare il turno”.

Sul pareggio: “Il pareggio dimostra che non ci accontentiamo, che vogliamo sempre dare il meglio, che dopo il primo gol preso non ci buttiamo giù. Non vogliamo solo sensazioni ma vincere, essere forti, esigenti”.

