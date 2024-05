Emery: “Olympiacos favorito, non sono più una sorpresa”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Aston Villa, Unai Emery, ha così parlato alla viglia della sfida contro l’Olympiacos: “Dopo l’andata sono favoriti. Non sono una sorpresa, tutto quello che avevo visto lo hanno dimostrato. Commettiamo errori, loro sono cinici e molto competitivi. Domani dovremo esserlo noi, vanno fermati e controllati in 90 minuti. Se creiamo occasioni e segnamo potremmo pareggiare l’aggregato. Sarebbe bello durasse più di 90 minuti, una novità per noi”.

Foto: Instagram Siviglia