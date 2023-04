Emery, numeri da favola con l’Aston Villa: 10 risultati utili di fila. Può sognare la Champions

Quando lo scorso novembre l’Aston Villa aveva chiamato Unai Emery, che di punto in bianco ha lasciati il Villarreal per firmare con il club di Birmingham, in tanti erano rimasti di stucco. All’improvviso, uno dei tecnici più importanti in Europa, firmava per una squadra in crisi, a rischio retrocessione, dopo l’esonero di Gerrard.

Ma i numeri nel calcio sono inequivocabili. Emery ha iniziato una striscia clamorosa con l’Aston Villa, non solo portata lontano dalla zona retrocessione, ma ora addirittura in zona Europa League e a 4 punti dalla zona Champions.

Con il successo di stasera sul Fulham, è arrivato il 10° risultato utile di fila in Premier, di cui 8 vittorie e due pareggi. In 20 gare in panchina, Emery ha collezionato 13 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, tra l’altro 3 di fila, arrivate a inizio febbraio, contro City, Arsenal e Leicester.

Da allora 10 risultati utili concesutivi, 54 punti in classifica, quinto posto, a -5 dalla zona Champions.

Insomma, numeri strepitosi per il tecnico spagnolo, che ha rilanciato una squadra che a inizio novembre era ultima in Premier.

Foto: Instagram Emery