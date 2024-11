Emery non ci sta: “Gol annullato? Non capisco, in Inghilterra non è mai fallo. E neanche in Europa”

Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video, il tecnico dell’Aston Villa Unai Emery ha parlato dopo il match Champions League pareggiato per 0-0 in casa contro la Juventus, partendo dall’episodio del gol annullato nel finale: “Non capisco bene che cosa sia successo. L’arbitro ha dato il gol, poi il Var ha detto che non era gol e tale analisi non mi è piaciuta. In Inghilterra non è fallo e neanche in Europa, così come per me e per la mia squadra”.

Sulla partita: “Soddisfatto della partita e anche del cammino della squadra. Gara equa nel primo tempo, poi nel secondo abbiamo giocato meglio”.

Foto: Instagram Emery