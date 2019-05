Emery, niente poker in Europa League: “Complimenti al Chelsea, ha meritato”

Niente quarto successo personale in Europa League per Unai Emery. Il tecnico dell’Arsenal, dopo aver vinto tre trofei con il Siviglia, cade nella finale di Baku contro il Chelsea. Lo stesso allenatore spagnolo ha parlato così ai microfoni di BT Sport dopo la gara: “Devo fare i complimenti agli avversari, abbiamo comunque giocato una buona partita. Siamo riusciti ad arrivare alla conclusione qualche volta, ma non siamo riusciti a segnare. Dopo il primo gol, nella ripresa, è cambiato tutto: abbiamo provato a restare in partita, un gol siamo riusciti a segnarlo, ma oggettivamente dal 2-0 è stato tutto più difficile. A loro è andata molto bene e hanno meritato di trionfare questa sera”.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal