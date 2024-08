Emery: “Mercato ben fatto, raggiunti tutti gli obiettivi. Champions? Ci divertiremo”

Unai Emery, allenatore dell’Aston Villa, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul calciomercato: “Sono molto contento perché abbiamo fatto le cose che avevamo pianificato all’inizio. Con altri giocatori che abbiamo aggiunto alla squadra quest’anno, sono molto contento”.

Sull’imminente campagna europea in Champions League: “Siamo motivati. Ci divertiremo insieme [con i nostri sostenitori] a giocare di nuovo in Champions League. Ma, se vogliamo giocare l’anno prossimo in Champions League, dobbiamo essere costanti e performanti in Premier League. Ma siamo molto, molto motivati ​​e sappiamo come fare: essere intelligenti, lavorare sodo sempre, essere molto esigenti, più dell’anno scorso”.

Su Watkins, ancora non al cento per cento della forma: “Alcuni giocatori hanno giocato fino all’ultimo momento nelle competizioni internazionali con le loro nazionali e hanno avuto meno vacanze di altri, soprattutto lui. Stava tornando con un piccolo infortunio e non era al 100% quando ha iniziato ad allenarsi con noi. Aveva bisogno di una settimana di riposo in più dopo il suo ritorno. Ora, dopo aver giocato due partite, penso che si sentirà sempre meglio e si sentirà a suo agio ricordando come vogliamo ottenere le sue migliori prestazioni. Ha giocato bene, non brillantemente la scorsa settimana. Ha fatto il lavoro che gli chiediamo sempre. Vogliamo anche i suoi gol e ha avuto due buone occasioni. Non ha segnato, ma la cosa più importante è creare occasioni”.

Foto: Instagram personale