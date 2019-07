Emery: “Liverpool e City molto più forti, quest’anno proveremo a ridurre il gap”

Unai Emery, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in vista della nuova stagione dei Gunners soffermandosi sul divario con Liverpool e Manchester City: “Dobbiamo essere realistici perché il divario tra noi e City e Liverpool è di tanti punti. Dobbiamo ridurre il gap ed essere più competitivi. E ciò che dobbiamo fare è migliorare in difesa senza perdere le nostre qualità offensive. Penso che siamo migliorati la scorsa stagione, ma non è stato sufficiente per qualificarsi in Champions. Sono ottimista, possiamo fare un passo avanti per arrivare fra le prime quattro”.

Foto: Twitter Arsenal