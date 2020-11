Emery: “La Liga è cambiata, è come la vecchia Serie A. Si punta a non prendere gol”

Il tecnico del Villarreal, Unai Emery, ha parlato tramite le colonne de El Pais, facendo un paragone tra la Liga e la Serie A.

Per l’ex PSG in Spagna si stanno molto avvicinando al tipo di calcio concepito in Italia.

Queste le sue parole: “Il calcio che vediamo oggi in Spagna si lega al messaggio di tenere la porta inviolata. Si guarda con cautela la porta avversaria. Tutto questo è arrivato fin qui. Le partite belle e attraenti, con entrambe le squadre che puntano a segnare, trasmettono energia e incertezza per 90 minuti, va contro l’organizzazione. La coperta è corta”.