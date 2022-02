Emery: “Juve favorita, Vlahovic un giocatore di alto livello. Assenza di Chiellini? Per loro è un riferimento”

Unay Emery, tecnico del Villarreal, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions con i bianconeri: “La Juve richiede rispetto in tutti i sensi. Per la sua storia, perché è una delle migliori squadre italiane con esperienza da anni in Champions. Vlahovic aveva segnato 17 gol con la Fiorentina. Un giocatore di livello alto, con grandi capacità e voglia di vittoria. È il livello che noi vogliamo, giocare contro i migliori e se sono disponibili è meglio. Noi non ci arrendiamo, siamo in grado di superare squadre di eccellente livello e ci proveremo anche domani. Sarà dura, loro sono capaci di mantenere il livello alto in qualsiasi momento. Con Vlahovic, con chi li accompagna sulle fasce e con chiunque giochi. Ma sono fortissimi anche in difesa, impediscono di creare un gioco combinato e devi cercare nuove tattiche per arrivare verso la loro porta. Si, loro sono favoriti, ma noi siamo qui perché ce lo meritiamo. Chiellini? È un riferimento per la Juve e per il calcio mondiale. Una persona sempre sorridente, che trasmette tanto. Ricordo le partite contro di loro ai tempi del Siviglia e me lo ricordo come uno che trasmette energia positiva costantemente”.

FOTO: Sito Villarreal