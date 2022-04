Emery: “Impresa a metà, il Bayern Monaco è favorito”

Unai Emery, allenatore del Villarreal, ha commentato l’importante successo contro il Bayern Monaco ai microfoni di Sky Sport: “I numeri dicono alcune cose, di solito non li guardo tanto ma alle cose concrete. Sapevo che sarebbe stata un’impresa difficile, è un’impresa a metà visto che c’è il ritorno. Abbiamo fatto novanta minuti quasi perfetti, abbiamo costruito e difeso bene riuscendo a creare degli attacchi per cercare il raddoppio. Dobbiamo continuare, sappiamo che loro sono favoriti.

Il match di ritorno a Monaco? Ci aspettiamo novanta minuti difficili, la Juventus è diversa rispetto al Bayern perché loro vengono a prenderti e ti lasciano spazi. In mezzo ci sono giocatori in mezzo che giocano molto bene, la cosa più difficile da fare era non prendere gol e siamo riusciti a fare un gol senza subirne“.

