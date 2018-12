Emery: “Holding? Brutto infortunio, aspettiamo. Koscielny verso il recupero. Su Ozil…”

Unai Emery, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida contro l’Huddersfield in Premier League: “Holding? Brutto infortunio. Stiamo aspettando, il club potrebbe darci qualche notizia migliore di quelle che so io. Al momento le notizie non sono buone, ma aspettiamo di avere la conferma dallo staff medico. Koscielny? Siamo sulla strada giusta, ha giocato già due partite con l’U23, addirittura 80 minuti martedì scorso. Il nostro piano è quello di convocarlo per sabato e magari di farlo giocare contro il Qarabag in Europa League. Abbiamo bisogno di giocatori come lui, soprattutto se dovesse ritrovare subito la forma. Ozil? Ha avuto un forte mal di schiena, ora sta lavorando con i fisioterapisti. Vedremo domani se potrà essere convocato o meno”.

Foto: Daily Mirror