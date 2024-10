Emery: “Ho avuto la possibilità di allenare in Italia. Il Bologna? Merita rispetto”

Unai Emery ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del match di Champions Aston Villa-Bologna, in scena domani alle 21. Il tecnico del club inglese ha parlato della squadra emiliana e della possibilità in passato di allenare in Italia, opportunità che ha deciso di non cogliere.

“Ho tanto rispetto per le squadre italiane e per l’ottimo campionato, dove in passato ho avuto opportunità di allenare ma che non ho colto perché ero felice nel club in cui mi trovavo. Il Bologna sta avendo successo negli ultimi anni, hanno una grande storia e lo scorso anno hanno giocato in modo fantastico con Thiago Motta. Adesso hanno un nuovo allenatore, uno che ha guidato una squadra alle ultime due finali di Conference League. Il Bologna ha una struttura simile rispetto alla scorsa stagione, non stanno vincendo tanto ora ma si meritano più punti di quelli che hanno. La mano del nuovo allenatore si vede: contro il Liverpool hanno giocato alla grande e meritavano di più. Mi aspetto giochino allo stesso modo contro di noi, anche perché finora hanno un solo punto in classifica e hanno bisogno di farne. Ma ne abbiamo anche noi: li rispettiamo, ma vogliamo cercare di giocare con la stessa motivazione della nostra ultima partita, con la spinta dei nostri tifosi come contro il Bayern. Rispettare il Bologna è il modo migliore per affrontarlo e cercare di batterlo”.

Foto: Instagram Emery