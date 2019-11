Emery e i rumors su Mourinho: “Sono io l’allenatore dell’Arsenal”

Le voci su José Mourinho si fanno sempre più insistenti in casa Arsenal. Ma Unai Emery non ci sta e fa chiarezza in conferenza stampa: “L’allenatore sono io – ha detto seccato i tecnico spagnolo dei Gunners – In Europa giocheremo le prossime due gare per vincere il girone e in campionato ci prepariamo alla sfida con il Leicester che sarà da affrontare in modo diverso rispetto alla coppa”, ha chiuso Emery.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal