Emery: “Dibu Martinez merita il premio Yashin. Ha una mentalità incredibile”

Unai Emery, allenatore dell’Aston Villa, ha elogiato il portiere Dibu Martinez, che ha vinto il premio Yashin, come miglior portiere della scorsa stagione in Europa, un premio molto criticato dagli addetti ai lavori.

Queste le sue parole: “Martinez è un uomo molto competitivo. Da quando è arrivato qui in Premier League 12 anni fa, progressivamente sta migliorando molto. La sua mentalità è incredibile, vuole sempre migliorarsi. Ero con lui all’Arsenal prima e ho sempre saputo che voleva ottenere qualcosa di importante. Ricevere questo premio è magnifico per lui e possiamo essere orgogliosi di lui”.

Foto: Instagram Emery