Emery contro il VAR: “Ci spieghino come va usato”

L’Aston Villa ha perso nettamente 3-0 contro il Newcastle in Premier. Unai Emery, tecnico del Villa, ha parlato ad Amazon Prime, scagliandosi contro gli arbitri e il VAR. Queste le sue parole: “Sostengo sempre il VAR, ma devi usare il VAR. Oggi il cartellino rosso è stato subito chiaro per l’arbitro, era l’unica persona nello stadio che non riusciva a capire il da farsi. Deve essere intelligente per prendersi il tempo e prendere la decisione giusta. In questo caso devi usare il VAR. Deve essere intelligente e calmo. Deve essere così. Il cartellino rosso più o meno cambia completamente la gara. Il VAR è importante ma ci spieghino come va usato. Ogni volta una interpretazione diversa”.

Foto: Instagram Emery