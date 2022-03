Emery: “Con il Bayern sarà ancora più dura della Juve, ma il mio sogno è vincere la Champions”

Unai Emery allenatore del Villarreal, ha parlato a Marca dove si è raccontato sulle sue ambizioni europee, con il Villarreral che dovrà vedersela ora contro il Bayern Monaco.

Queste le sue parole: “Abbiamo eliminato la Juventus, che era tra le favorite o almeno una candidata a vincere questa competizione. Ora ce la vedremo con il Bayern, che è ancora più favorito della Juventus e la difficoltà sarà maggiore. Ovviamente. devi avere sogni e devi lavorare sodo per realizzarli, per me uno di questi è vincere la Champions. Sono fiero di essere in Europa per il quattordicesimo anno di fila, spero di disputare ancora le Coppe nella prossima stagione. Adesso siamo ai quarti di finale e il mio sogno è vincere, ci giocheremo le nostre possibilità”.

