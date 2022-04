Emery: “Bayern favorito, ma vogliamo passare il turno”

Unai Emery, allenatore del Villarreal, ha presentato il match di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco: “Quello che abbiamo fatto all’andata non basterà a Monaco. Dobbiamo sapere cosa fare in ogni momento della partita, dobbiamo sapere che ci sarà da soffrire e da difendere ma bisognerà farlo con naturalezza e serenità. Dobbiamo anche essere capaci di mettere in mostra le nostre qualità e le nostre caratteristiche quando avremo la palla: è bello essere ai quarti ma io voglio andare avanti.

Sarà una partita molto diversa rispetto a quella con la Juve e dell’andata, più complicata. Quello che abbiamo fatto la scorsa settimana non basterà a Monaco, dovremo fare ancora meglio. Dobbiamo sapere cosa fare e come rispondere in ogni momento. Dobbiamo mostrare al Bayern un enorme rispetto. Sappiamo che sono abituati a segnare tanti gol in casa e per loro è normale. Hanno anche rispetto per noi, ma sanno che se danno il meglio di sé sono i favoriti per la vittoria. Si sentiranno forti e ottimisti giocando in casa“.

