Emery avvisa la Juventus: “Moreno sta guarendo. Ci sarà a Torino? Manca tanto tempo”

Tra i temi toccati in conferenza da Unai Emery, tecnico del Villarreal, ha trovato spazio un punto sulle condizioni di Gerard Moreno: “Dopo una ricaduta, l’infortunio di Gerard è in via di guarigione, ma prima di poter tornare a giocare deve essere in forma fisicamente con un buon tono muscolare. Questi alti e bassi che ha avuto dall’inizio della stagione hanno impedito che si senta fisicamente a posto quando ha giocato. Stiamo provando a recuperarlo, non abbiamo preso ancora una decisione. Una volta recuperato, potrà lavorare bene fisicamente e poi potrà fare buone prestazioni perché ci serve per il finale di stagione. Questo fine settimana non sarà disponibile ma il suo percorso di recupero continua e contiamo di averlo presto al meglio“. Queste ultime parole lasciano più di qualche spiraglio per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ma Emery specifica: “Manca ancora tanto tempo“.

Foto: Twitter Gerard Moreno