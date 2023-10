Emerson Royal: “Ingiusto criticare Neymar, la gente deve guardare quello che fa come atleta, non nella sua vita privata”

In difficoltà dopo l’arrivo di Ange Postecoglou e con pochi minuti disputati al Tottenham, Emerson Royal è comunque un’opzione non trascurabile per il Brasile. In un’intervista rilasciata a Esportes, il difensore degli Spurs ha parlato del connazionale Neymar, che ha recentemente subito un grave infortunio. Il giocatore si è schierato in difesa dell’ex PSG, sempre al centro delle polemiche:

“Io trovo sia ingiusto che la stampa brasiliana e alcuni tifosi critichino Neymar. Credo che la gente debba guardare agli atleti, ai giocatori e a Neymar, perché quello che fa fuori dal campo è un suo problema. In Argentina Messi è un idolo, in Portogallo Cristiano Ronaldo è un idolo. Poi dicono: “Ma Cristiano Ronaldo e Messi non fanno il lavoro che Neymar fa fuori dal campo”. Non è questo il punto. Stiamo parlando di calcio o di vita privata? Se si tratta di vita privata, ci sono molti ragazzi che non escono di casa e non fanno l’1% di quello che fa Neymar”.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham