Emerson Palmieri: “Sono campione d’Europa per club, ora voglio esserlo anche con la Nazionale”

L’esterno del Chelsea, Emerson Palmieri, fresco campione d’Europa con i blues, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Repubblica Ceca di domani.

Queste le sue parole: “Sono stati giorni bellissimi. La settimana scorsa sognavo di vincere la Champions League e speravo di essere nella lista per l’Europeo. Pensavo alla felicità per quello che sarebbe potuto succedere e fortunatamente è successo tutto, sia la vittoria della Champions che la convocazione in nazionale, che è un obiettivo mio per cui ho lavorato negli ultimi tre anni. Sono stati giorni bellissimi ma ora si comincia a lavorare e a pensare all’Europeo. Sono campione d’Europa per club, ora voglio esserlo anche con la Nazionale”.

Foto: Twitter Chelsea