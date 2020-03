Emerson Palmieri sbotta: “Problemi con Lampard? Fake news. Mai dette certe cose”

Emerson Palmieri non ci sta. Il terzino del Chelsea nelle scorse ore si è sfogato sui social in replica ad alcuni rumors dei media inglesi, che avevano parlato di presunti problemi tra l’ex Roma e il tecnico del blues Frankie Lampard. L’italo-brasiliano ha postato su Instagram il seguente messaggio: “Il mondo è in un momento davvero difficile e ci sono giornalisti che vogliono propagare delle notizie non veritiere per avere contenuti… Non sono uno che parla molto ma questa è la mia unica ed ultima dichiarazione riguardo queste notizie. Non ho mai detto questo e la penso definitivamente l’opposto di chi è stato menzionato (senza il mio consenso). Rispetto e gratitudine. Godete la vostra famiglia”. Emerson Palmieri ha poi pubblicato diversi articoli che riportavano tutti la stessa sopracitata storia e li ha etichettati come “Fake news”.

Foto: Twitter personale Emerson Palmieri