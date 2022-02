Emerson Palmieri: “Non sono tornato al Chelsea a gennaio perché avevo dato la mia parola al Lione”

Emerson Palmieri esterno del Lione, in prestito dal Chelsea, ha parlato del motivo per cui a gennaio non è tornato ai blues, club proprietario del suo cartellino che voleva riprenderlo per alcune defezioni sulla corsia sinistra.

Queste le sue parole: “Non sono tornato al Chelsea perché avevo promesso a Juninho che sarei rimasto per tutta la stagione. Sono un uomo di parola. Mi piace stare a Lione e ora voglio giocare qui. Futuro in Italia? Per la prossima stagione è difficile dire cosa accadrà, dipende dai club e io sono contento qui al Lione”.

Foto: Sito Lione