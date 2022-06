Emerson Palmieri: “Non so se tornerò al Chelsea, decisivo il prossimo mese”

Reduce dall’esperienza in prestito con il Lione, Emerson Palmieri ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese dal sito ufficiale del Chelsea, club che ne detiene il cartellino: “Ho un contratto col Chelsea, ci ho giocato per tre stagioni e ho molti amici lì. Se tornerò ne sarò felice, ma non so se tornerò, vediamo cosa succederà. Tornare già lo scorso gennaio? Sarebbe stato bello ma il Lione ha detto di no, quindi non sono tornato. Ora torno al Chelsea per il precampionato e vediamo cosa succederà il prossimo mese“. A Emerson Palmieri non mancano estimatori in Serie A, dato che piace a Lazio e Juventus.

Foto: sito Lione