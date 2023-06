Emerson Palmieri: “La Fiorentina ha qualità importanti. Dobbiamo essere pronti per vincere”

Emerson Palmieri ha parlato così ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di Conference League di domani sera: “Sarà una partita molto difficile e combattuta, la Fiorentina ha qualità importanti, molto offensiva. Li rispettiamo molto. Conosco bene la Fiorentina, ci ho giocato contro diverse volte: sappiamo quali difficoltà incontreremo. Il ritiro è andato bene, abbiamo fatto dei grandi allenamenti. Alla fine però non cambia molto quando si gioca una finale, dobbiamo essere pronti per vincere”.

