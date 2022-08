Emerson Palmieri: “Il West Ham è una grande sfida per me. Non vedo l’ora di cominciare”

Emerson Palmieri, al sito ufficiale del West Ham, ha rilasciato le prime parole dopo il suo trasferimento dal Chelsea.

Queste le sue dichiarazioni: “Sono molto felice di essere qui“, ha detto Emerson, che indosserà la maglia numero 33. “È una grande sfida per me, è una grande squadra, quindi sono molto felice di essere qui e sono pronto. Personalmente, dal primo giorno in cui sono arrivato qui in Inghilterra, ho sempre visto i grandi club e ho sempre guardato le grandi partite e conoscevo la storia del West Ham. La storia è così grande per questa squadra e così quando ho saputo dell’interesse ha detto subito sì. Non vedo l’ora di iniziare con la maglia del West Ham”.

Foto: sito West Ham