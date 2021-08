Emerson Palmieri: “Ho ancora tempo per decidere il mio futuro”. Poi sul Napoli e Spalletti

Emerson Palmieri, terzino del Chelsea e della Nazionale italiana, si è raccontato ai microfoni di ESPN Brasil. Il giocatore ha parlato anche del suo futuro. “Sceglierò quella che ritengo l’opzione migliore. Ho ancora una ventina di giorni per pensare a tutte le possibilità. Sono alla ricerca del posto giusto, dove mi sentirò desiderato davvero”. Sull’interesse del Napoli: “Fa tanto piacere, è un grande club in Italia e non solo. Sono ancora più contento anche visto quanto poco ho giocato la stagione scorsa col Chelsea. Ho voglia di giocare, di stare in campo, farò di tutto per giocarmi le carte. Ho due anni di contratto con il Chelsea, è un grande club, ho già dimostrato di potermela giocare qui. Vorrei tornare ad essere importante per la squadra come è già accaduto. Non mi interessa il ruolo, sono sempre stato a disposizione dell’allenatore, ma l’anno scorso ho avuto poco spazio e non ho potuto scegliere”.

Su Spalletti: “A Roma è stato l’allenatore che mi ha dato l’opportunità di mettermi in gioco. Avevo 22 o 23 anni quando mi disse ‘Vai, gioca le prime dieci partite’, e poi altre dieci, e così via. È un allenatore saggio, un amico, ogni tanto ci sentiamo, mi ha fatto anche gli auguri di buon compleanno a inizio agosto”.

Foto: Twitter Emerson Palmieri