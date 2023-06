Emerson Palmieri: “Avremo l’occasione di fare la storia del West Ham. La Fiorentina ha un bel gioco, sarà dura”

Emerson Palmieri ai canali ufficiali del West Ham ha parlato in vista della finale di Conference League contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Tra pochi giorni avremo l’occasione di fare la storia di questo club, ecco perché per noi la finale di Praga è così importante. Non vediamo l’ora di scendere in campo per vincere il trofeo, ma attenzione ai viola. Conosco bene la cultura del calcio italiano e non a caso hanno tre squadre nelle tre finali europee. Ho visto molte partite della Fiorentina, hanno un bel gioco offensivo ed ottime individualità, sarà dura ma il nostro obiettivo è ovviamente quello di portare a Londra la coppa. Sarà sicuramente una grande partita”.

Foto: emerson palmieri sito west ham2