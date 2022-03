Emergenza infortuni alla Juventus: Dybala punta il Villarreal, Chiellini e Bonucci in dubbio

Nelle ultime settimane, la Juventus ha dovuto fare i conti con numerose defezioni che hanno ridotto all’osso l’organico a disposizione di Allegri. Se all’impegno contro lo Spezia, che in ogni caso ha dato filo da torcere ai bianconeri, si è potuto ovviare ugualmente, il compito sarà decisamente più complicato contro il Villarreal, impegno che la Juve disputerà dopo il turno di campionato contro la Sampdoria. Fare bene in Champions League è uno degli obiettivi stagionali del club, che spera di recuperare almeno qualcuno tra gli infortunati: detto ieri di Zakaria, che potrebbe farcela purché non vi siano rischi di ricadute, chi dovrebbe rientrare quantomeno tra i convocati è Dybala, che ha segnato in rosso la data del 16 marzo. Anche nel caso dell’argentino prevarrà la prudenza, visti i numerosi problemi fisici in cui è incappato in stagione, ma a Vinovo si respira un minimo di ottimismo. Rischiano di non esserci, invece, sia Chiellini che Bonucci: per i due pilastri della difesa bianconera c’è la possibilità che sia necessario attendere Juventus-Inter, il primo impegno dopo la sosta per i playoff mondiali. Non sarebbe una bella notizia neanche per l’Italia, che dovrà affrontare la Macedonia e, si spera, una tra Portogallo e Turchia per volare in Qatar.

Foto: Twitter Chiellini