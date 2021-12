Emergenza Covid in Inghilterra, Conte: “Siamo pronti a seguire ciò che decide la Premier League ma le regole devono valere per tutti”

Antonio Conte, in conferenza stampa in vista della sfida con il Liverpool, ha parlato dell’emergenza Covid in Inghilterra che potrebbe portare anche alla sospensione della Premier League: “Siamo pronti a seguire le regole e penso che sia la cosa più importante. Se ci sono le regole, allora devono essere le stesse per tutte le squadre. Per questo siamo pronti a giocare e siamo pronti a fare quello che gli altri ci dicono di fare. In passato, per esempio quando avremmo dovuto affrontare il Rennes, ho visto che era un grosso problema per noi perché avevamo tanti giocatori con il Covid. Nessuno vuole prendere una decisione in merito. Ricordo che la scorsa settimana abbiamo avuto un focolaio con nove giocatori contagiati, sette dello staff e tantissimi giocatori U23 Di sicuro la situazione non è semplice, non è facile per tutte le squadre. Siamo pronti a giocare ogni partita, come avremmo fatto contro il Leicester e contro il Rennes”.

FOTO: Twitter Tottenham