Emergenza Coronavirus, la Bundesliga rinvia la ripresa del campionato al 30 aprile

La ripresa della Bundesliga slitta al 30 aprile. A comunicarlo la Federazione tedesca dopo ad una videoconferenza tenutasi oggi e durata diverse ore tra le componenti del calcio in Germania. Questo il comunicato: “Alla luce della situazione di alcuni club e della responsabilità di un settore con 56.000 dipendenti diretti e indiretti, l’assemblea generale del 16 marzo all’unanimità ha rappresentato l’obiettivo di voler terminare la stagione entro il 30 giugno, nella misura in cui ciò sia legalmente consentito e giustificabile per la salute. A questo proposito, il DFL sta attualmente lavorando intensamente sui concetti per giocare in un determinato momento anche senza spettatori dello stadio e con un uso minimo di lavoratori nelle aree dello sport, dell’organizzazione generale e dei media. Contrariamente agli sport amatoriali e di base o ad altri eventi per il tempo libero, solo il personale dello stadio sarebbe impiegato in questo luogo di lavoro. Alla luce della situazione attuale, la DFL ha anche deciso di posticipare l’offerta prevista per i diritti dei media. Invece della data originariamente prevista per maggio, è prevista l’assegnazione da giugno di quest’anno”.