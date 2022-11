EMBOLO, DALLA VITA IN AFRICA AL GOL VITTORIA CONTRO IL SUO PAESE D’ORIGINE

Di storie pazzesche tra i calciatori presenti al Mondiale c’è ne sono davvero tante. Una fra queste è sicuramente il caso di Breel Embolo. La Svizzera ha battuto per uno a zero il Camerun proprio grazie ad un gol dell’attaccante del Monaco. Momento di forte emozione per il ragazzo. Perchè lui è nato a Yaoundé, capitale del Camerun, è emigrato successivamente con la madre e il fratello in Svizzera nel 2003, stabilendosi a Basilea; ottenendo la cittadinanza svizzera il 12 dicembre 2014.

Il 25enne attaccante della formazione di Yakin da pochi metri non sbaglia e trafigge Onana appoggiando in rete un cross perfetto proveniente dalla destra dal compagno Shaqiri. Lui pronto, come un rapace d’aria a buttare la palla in rete, come ha sempre fatto in tutta la sua vita. L’attaccante non ha esultato per rispetto al paese dove è nato, non dimenticando le sue origini, dove tra l’altro vivono molti suoi parenti. Sembra quasi chiedere scusa per aver segnato all’unica Nazionale che forse avrebbe preferito non marchiare.

È un calciatore dotato di ottime doti tecniche e atletiche; viene impiegato prevalentemente come punta centrale o ala sinistra. Corsa e dribbling che mette a disposizione della squadra, ma anche una freddezza sotto porta degna dei migliori bomber. Quando gioca per la Nazionale elvetica il classe ’99 alza il suo livello drasticamente, diventando già da cosi giovane un perno della squadra in questi anni.

Iniziò la sua carriera nelle giovanili del Nordstern Basel; dopo due stagioni nel Basler Old Boys, nel 2010 passa al Basilea. Fa il suo esordio nella massima serie svizzera con la maglia del Basilea il 16 marzo 2014 contro l’Aarau, andando subito in gol nella vittoria casalinga per 5-0. Dopo gli anni in Svizzera passa allo Schalke 04 per ben 25 milioni di euro, firmando un contratto di cinque anni con la squadra tedesca. Poi gli anni d’oro al Borussia Monchengladbach dove segna 25 gol in tre anni. Dopo l’ultimo anno complicato passa al Monaco dove piano piano sta cercando di imporsi, già siglando 7 reti in 15 presenze il Ligue 1. Il futuro è tutto suo e ora è arrivato il momento di dimostrare il suo valore a tutto il mondo, il gol al Mondiale aiuta, ma dovrà imporsi anche nelle prossime partite per convincere tutti del suo talento

