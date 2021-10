ELYOUNOUSSI, GOL CHE VALGONO ORO PER LA NORVEGIA

La doppietta di Elyounoussi ha regalato il successo alla Norvegia contro il Montenegro nella gara valida per l’ottavo turno di Qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Tre punti fondamentali per rimanere al secondo posto del girone G sopra la Turchia. Andiamo a conoscerlo meglio:

Mohamed Elyounoussi nasce ad Al-Hoseyma il 4 agosto del 1994, è un centrocampista marocchino naturalizzato norvegese in forza al Southampton e alla nazionale scandinava.

Suo cugino Tarik Elyounoussi è anche lui un calciatore professionista che ha militato in squadre come Fredrikstad, Heerenveen, Rosenborg, Hoffenheim, Olympiacos e AIK. Attualmente il classe 1988 gioca in Giappone con i colori dello Shonan Bellamare.

Tornando a Mohamed, compie la trafila delle giovanili al Sarpsborg, club che gli regala l’esordio tra i professionisti e il suo primo contratto. Nel 2010 arriva la promozione in Eliteserien, massima serie norvegese, nella quale può mettersi in mostra. Dopo 64 gare e 15 gol con il Sarpsborg, nel marzo 2014 viene acquistato dal Molde. In biancoceleste conquista il titolo alla sua prima annata, venendo inserito tra i candidati al premio Knisken per il miglior centrocampista (vinto poi da Jone Samuelsen). Nel mese di novembre ottiene il double, vincendo la Coppa di Norvegia (Norgesmesterkapet). Chiude la sua esperienza al Molde con numeri importanti: 30 gol in 70 presenze.

Nell’estate 2016 approda al Basilea che sborsa 3,2 milioni di euro per il suo cartellino, firmando un quadriennale. Anche in Svizzera fa doppietta, conquistando campionato e coppa nazionale, nominato inoltre giocatore dell’anno nel 2017.

A giugno 2018 Elyounoussi passa in Premier, il Southampton paga 18 milioni per averlo in biancorosso. Il norvegese firma un quinquennale e vola al Celtic in prestito. In Scozia continua a migliorare il suo palmares, aggiungendo un campionato, una coppa e una Supercoppa nazionale. Nel maggio scorso rientra al Southampton dal prestito. Con maglia della Norvegia gioca in tutte le categorie: U15, U17, U18, U19, U21 e U23 prima di diventare un punto fisso per il ct Solbakken, registrando 37 presenze e 9 gol con i “grandi”.

Parliamo di un centrocampista offensivo che può giocare anche da ala sinistra, per poter rientrare e sprigionare il tiro con il destro. Nel 2021 non ci si stupisce più per un classe 1994, ma il 27enne Elyounoussi ha fatto tanta gavetta e continuando su questi livelli si sta meritando la possibilità di vestire la maglia di un top club europeo.

Foto: Instagram personale Elyounoussi