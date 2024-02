Elmas: “Vincere con il Napoli è sempre più difficile. Ecco perché sono andato via”

Eljif Elmas, ex centrocampista del Napoli trasferitosi al Lipsia nella scorsa finestra di mercato, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Marca, facendo chiarezza sui motivi che lo hanno indotto a trasferirsi in Germania. Queste le sue parole:

“Perché ho lasciato Napoli? Perché andavo in una squadra forte, vincente, conosciuta da tutti, che gioca sempre in Champions… E soprattutto perché lavora molto con i giovani e guarda al futuro. Il mio addio a gennaio? Un po’ complicato. Difficile affrontare un trasferimento in inverno. Ho lasciato cinque anni spettacolari a Napoli. E me ne andavo dopo aver vinto lo scudetto, qualcosa che non si può spiegare, davvero. Vincere con il Napoli è sempre più difficile. È una città di gente dal sangue caldo, innamorata del calcio e della propria squadra. Qui in Germania mi sto abituando poco a poco. Non parlo ancora tedesco, lo sto imparando. Diciamo che qui è un po’ più tranquillo rispetto a Istanbul e Napoli. Qui ti lasciano vivere. Puoi uscire tranquillamente. Mi piace, perché per sette anni a Istanbul e a Napoli era impossibile andare ovunque. Qui vivo tranquillo, non leggo niente. Sono molto felice.”

Foto: Twitter Rb Lipsia