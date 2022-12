Elmas spinge il Napoli verso l’Olimpo: che sia la volta buona?

Il cammino portato avanti dal Napoli in questi primi mesi è opera di un gruppo squadra che sta dando il massimo in ogni competizione, i componenti della rosa di Luciano Spalletti trovano spazio e rispondono presente quando chiamati in causa. Gli azzurri hanno concluso il 2022 al comando della classifica con 41 punti, ritrovando un giovane calciatore macedone apparentemente ai margini del progetto: Eljf Elmas. Più volte i calciatori azzurri infatti hanno espresso il desiderio di puntare all’ambito Scudetto, anche il classe ’99 ha quindi sdoganato la parola spingendo gli azzurri verso la volata per la vittoria finale. Che sia la volta buona? Tutto è rimandato al prossimo 4 gennaio, per il big match contro l’Inter.