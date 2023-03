Elmas: “Senza Spalletti non avremmo fatto queste cose, è la persona più importante”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare l’incredibile stagione della squadra di Luciano Spalletti: “È bellissima, facciamo tutti bene come squadra. Sono contento per i gol, ma ci sono ancora tante partite e posso arrivare anche alla doppia cifra. Abbiamo 18 punti di vantaggio, ci sono tante partite da giocare e dobbiamo pensare partita dopo partita, giocando il nostro calcio. Abbiamo fatto già una cosa bellissima, ma dobbiamo tenerla fino alla fine”.

Su Spalletti: “Già dai primi giorni è stato un piacere, io lo seguivo da piccolo alla Roma, è un grande allenatore, di qualità, sta facendo belle cose, senza di lui non avremmo fatto queste cose e lui è la persona più importante. Spero di continuare con lui per fare ancora meglio. Abbiamo partite ancora difficili, ma sappiamo che dobbiamo fare bene”.

Foto: Instagram Elmas