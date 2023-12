Elmas saluta Napoli: “Far parte di questa famiglia è stato un privilegio. Il nostro legame sarà eterno”

Il centrocampista macedone Eljif Elmas è da oggi ufficialmente un nuovo calciatore del Red Bull Lipsia. Approdato a Napoli nell’estate 2019, il calciatore classe ’99 lascia il club partenopeo dopo tre anni e mezzo e nel giorno del suo addio ha affidato ai suoi canali social il saluto a quelli che sono ormai i suoi vecchi sostenitori: “Cari tifosi, mi avete accolto bambino, mi avete coccolato, mi avete protetto, aiutato nella crescita fino a diventare un uomo. Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi, trascorso notti indimenticabili e vissuto gioie indescrivibili. Far parte della famiglia napoletana è stato un privilegio. Qui ho avuto la possibilità di conoscere persone fantastiche e creare amicizie che porterò sempre con me. Il vostro affetto, il vostro calore, la vostra gioia e il vostro amore mi accompagneranno ovunque. È arrivato il momento dei saluti, le nostre strade si dividono ma il nostro legame sarà eterno. Fare parte del Napoli e aver scritto la storia di questa città è qualcosa di unico. Grazie al Presidente, alla società, ai mister, ai miei compagni e a tutti i collaboratori che fanno un lavoro eccezionale. Grazie Napoli. Grazie a voi fantastici tifosi che in 5 anni mi avete fatto sentire a casa. Vi voglio bene uagliò. Resterete per sempre nel mio cuore…azzurro! Forza Napoli sempre!

Ciao Elif”.

foto: Instagram Elmas