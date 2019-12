Carlo Ancelotti non è più l’allenatore del Napoli e Eljif Elmas, centrocampista azzurro, l’ha voluto salutare attraverso il proprio account Instagram: “Mister, grazie per tutto quello che hai fatto per me. E’ stato un piacere lavorare con te e averti come tecnico. Ti auguro il meglio per la tua carriera”.

Foto: Napoli Twitter