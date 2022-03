Elmas: “Peccato la squalifica. Conosco gli azzurri, posso dare una mano anche se non giocherò”

Eljif Elmas, esterno offensivo del Napoli e della Macedonia del Nord, è il grande assente domani sera a Palermo contro l’Italia, nella semifinale playoff per Qatar 2022.

Il giocatore ha parlato ai canali ufficiali dell’UEFA in vista della partita: “Sono davvero dispiaciuto per la squalifica. Posso dare una mano perché conosco sia le loro tattiche che i loro giocatori. Conosco quasi tutti, molti di loro giocano al Napoli come Lorenzo Insigne. Posso aiutare l’allenatore in molti modi, spiace non poterlo fare in campo. Qualificarci ai Mondiali? Sarebbe la cosa più grande mai successa anella storia della Macedonia”.

