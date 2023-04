Elmas: “Non oso immaginare cosa succederà quando vinceremo lo scudetto. Raspadori? Mi deve 500 euro”

Il centrocampista macedone a Kiss Kiss Napoli ha parlato del successo di Torino e della festa scudetto: “Siamo entrati al momento giusto, ma anche chi stava giocando prima di noi ha fatto una bella partita. E’ una bella cosa che noi tre che siamo entrati abbiamo confezionato il gol. E’ stato bello festeggiare ed è normale perché sappiamo quant’è difficile e importante vincere a Torino contro la Juventus. Aspettavo solo che Zielinski passasse il pallone. Quando me l’ha passata ho visto Osimhen andare avanti e allora l’ho messa lunga per Jack. Lo dico sempre a Jack prima delle partite: stasera ti faccio un assist, così poi mi dai anche 500 euro. Con la Juve gliel’ho fatto ma ancora non me li ha dati”.

Su Spalletti: “Ci dice che mantenendo questo gioco terremo anche il +20 in classifica. Dobbiamo giocare fino alla fine, sappiamo come siamo arrivati fin qui e fino alla fine dovremo far vedere di essere una grande squadra. E ci sarà anche la possibilità per chi gioca meno di dimostrare che sono forti e all’altezza di essere qui. Noi li vediamo in allenamento, già li conosciamo e sappiamo che sono forti”.

Sull’accoglienza a Capodichino: “Io vengo dal Fenerbahce, una tifoseria simile, ma non mi aspettavo diecimila persone, è incredibile. Siamo contenti. E ora non oso immaginare quando vinceremo lo Scudetto, al netto della scaramanzia. Mi fa molto piacere che la città sia così colorata di biancazzurro”.

Foto: Instagram Elmas