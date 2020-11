Elmas: “E’ stato un periodo difficile ma sto bene. Per Gattuso sono un animale”

Intervistato da Sky Sport, il centrocampista del Napoli, Elmas, ha parlato alla vigilia della gara di Europa League con il Rijeka.

Queste le sue parole anche in merito alla situazione Covid vissuta: “Sto bene, è stato un periodo difficile ma per fortuna è passato. Mi sono allenato a casa e ora non vedo l’ora di scendere in campo. Spero di fare meglio quest’anno, alla mia seconda stagione qui, ma non voglio parlare di obiettivi. Penso a lavorare e penso a una partita alla volta. Gattuso? Mi dice solo che sono un animale, è una grande persona e un grande allenatore. Mi piace come ci alleniamo con lui”.

Foto: Twitter Napoli