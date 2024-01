Elmas e l’impatto a Lipsia: “E’ difficile, non conosco il tedesco. Il progetto mi piace, sono felice”

Intervistato da Sport1, Eljif Elmas, ex attaccante del Napoli, ha parlato sul suo primo impatto con il Lipsia, dopo i primi giorni di ritiro.

Queste le sue parole: “L’impatto? È difficile, perché l’allenatore ci parla sempre in tedesco e non lo conosco. Voglio impararlo in fretta. È un grande cambiamento per me, ma sono molto felice. Mim piace il progetto e sono felice di potermi unire a questo giovane gruppo”.

Foto: twitter Lipsia