Elmas: “Conosco bene Spalletti, servirà una Macedonia perfetta per fare risultato”

Intervenuto in conferenza stampa, centrocampista del Napoli e della Nazionale macedone, Elijf Elmas, ha così parlato in vista della sfida di questa sera contro l’Italia del nuovo commissario tecnico Luciano Spalletti, allenatore che il macedone conosce bene e che ritrova dopo lo scudetto vinto pochi mesi fa. “Conosco abbastanza bene Spalletti. Mi aspetto che escano alti, che facciano una partita con molto possesso palla. Una partita in cui l’Italia dominerà”, racconta il macedone in conferenza stampa.

“Vedremo se per loro funzionerà”, prosegue. “Naturalmente abbiamo discusso dell’argomento con i miei compagni del Napoli. Comunque siamo professionisti e non ci saranno sentimentalismi. Naturalmente scenderemo in campo per fare quello che ci chiederà l’allenatore. L’Italia andrà in campo per vincere, dobbiamo giocare perfettamente se vogliamo ottenere un risultato positivo”, conclude.

Foto: Twitter Macedona