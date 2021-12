Elmas colpisce a freddo il Milan: 1-0 Napoli all’intervallo

Il Napoli è in vantaggio 1-0 a San Siro al termine del primo tempo. Gara per il momento decisa da un gol a freddo di Elmas, su colpo di testa da calcio d’angolo al 4′.

Difesa del Milan non perfetta nella marcatura del macedone che ha approfittato del regalo per segnare il gol che per ora decide la gara. La reazione del Milan è stata sterile, solo un tiro di Florenzi di poco al lato ha creato pericoli dalle parti di Ospina.

Al momento il Napoli sarebbe al secondo posto, appaiando proprio il Milan a 39 punti, con l’Inter che prova la fuga a 43.

Foto: Twitter Napoli