Elmas: “Ci aspettiamo aggressione e possesso palla. Proveremo a non permetterglielo”

Eljif Elmas, esterno offensivo del Napoli e della Macedonia del Nord, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Italia.

Queste le sue dichiarazioni: “Luciano Spalletti lo conosco bene e non penso che farà un grande cambiamento. Sappiamo come gioca e credo che farà lo stesso lavoro che faceva al Napoli. Ci aspettiamo aggressione e possesso palla. Noi non vogliamo permetterglielo”.

Su Mazzarri come nuovo allenatore del Napoli, invece, non ha risposto: “Come tutti i calciatori del Napoli, sul tema non possiamo rispondere: siamo in silenzio stampa”.

Foto: twitter Macedonia