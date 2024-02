Elmas: “Andremo a Madrid per divertirci. Daremo tutto per battere il Real, non è una missione impossibile”

Eljif Elmas, centrocampista del Lipsia, è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid: “Le partite si giocano sempre fino al 90′. Abbiamo fatto una grande gara, ora andremo a Madrid per divertirci e per giocare a calcio: speriamo di poter ribaltare il risultato di oggi. Possiamo farcela, siamo una squadra giovane che pensa sempre a vincere: daremo tutto per battere il Real Madrid, non sarà una missione impossibile”.

foto : Twitter RB Lipsia