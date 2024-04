Elliott: “Se lasciamo occasioni all’Atalanta possono creare problemi”

Harvey Elliott, centrocampista del Liverpool, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Dopo il match eravamo molto delusi, ma penso anche che sia stato tutto dimenticato subito. La cosa bella del calcio è poter giocare un’altra partita poco dopo, vogliamo fare una prestazione positiva. L’Europa League è un grande trofeo da poter provare a vincere, con Klopp che a fine stagione se ne andrà sarebbe il miglior modo possibile per salutarci. Faremo tutto il possibile per assicurarci che tutto ciò accada, vogliamo restituire tutto a Klopp, è stato molto influente per le nostre carriere”.

Difficile subentrare dalla panchina e avere un impatto? “No, non proprio, si tratta solo di analizzare la partita e vedere dove posso sfruttare gli spazi per inserirmi. Francamente preferirei iniziare le partite da titolare, preferirei uscire piuttosto che entrare, anche se sono grato per ogni occasione che ho con il Liverpool. Sono giovane, ma ormai non più ragazzino: sto crescendo velocemente e sento il bisogno di assumermi le responsabilità. Però faccio parte di una squadra e non voglio essere egoista. Chi gioca è perché merita, su questo non c’è dubbio. C’è solo da rimanere pazienti e cogliere le opportunità. E in un certo senso in questa stagione l’ho fatto, anche se poi non sono mai davvero soddisfatto”.

Sull’Atalanta: “Facciamo le stesse cose che faremmo per ogni altra partita. Dobbiamo concentrarci per fare la prestazione domani contro una squadra difficile. Noi siamo pronti a tutto, l’Atalanta è una squadra molto offensiva, hanno segnato molto in stagione e dobbiamo saperlo: serve organizzazione in difesa, non dobbiamo lasciar loro occasioni da cogliere o possono crearci problemi. Con noi avremo i nostri tifosi che sono fantastici, non solo ad Anfield ma anche in trasferta”.

Foto: twitter Liverpool