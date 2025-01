Elliott: “Non vado via a gennaio, il Liverpool è il mio club e io sono un tifoso sfegatato”

Harvey Elliott ha mantenuto la striscia di vittorie del Liverpool in Champions, sono 7 su 7 le gare vinte dai Reds. Il giocatore ha parlato ad Amazon Prime dopo la vittoria sul Lille, arrivata grazie a un suo gol e si è soffermato anche sul suo futuro: “È abbastanza chiaro ad essere onesti, non me ne andrò. Questa è la mia squadra e il mio club. Sono un tifoso sfegatato e siamo in un’ottima posizione in questa stagione. Non ho visto la chat, ma i miei amici mi hanno scritto e chiamato per alcune cose. A gennaio succederà sempre, soprattutto dopo essere stato fuori per molto tempo e non aver giocato quanto avrei voluto, ma questo è il calcio”.

Foto: sito Liverpool