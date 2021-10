Elliot: “Boban è in causa col Milan, non con noi”

In un’intervista rilasciata a Sportweek (uscita oggi), Boban ha detto: “Milano è sempre nel mio cuore e tifo Milan più di prima. La causa, ancora in corso, è con Elliott Funds, ma con il Milan non potrò mai essere in causa. Era, è e sarà sempre un grande amore”. Pronta, però, è arrivata la secca smentita di Elliot: “Contrariamente a quanto affermato in un suo virgolettato, Boban ha una causa in corso con il Milan, non con noi”.

Foto: Twitter Milan